Regionales Fußball-Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ geht mit neuem Sponsor in nächste Auflage. Für den Sieg in der Gesamtwertung gibt es eine gut gefüllte BLK-Guthabenkarte.

Naumburg/Freyburg. - Wir sind mal mutig und gehen bereits in dieser Woche in die nächste Auflage unseres beliebten regionalen Fußball-Tippspiels. Eigentlich wollten wir erst im März wieder durchstarten, doch der Frühlingseinbruch lässt uns hoffen, dass die Mehrzahl der für das kommende Wochenende angesetzten Pflichtspiele an Saale, Unstrut und Finne auch wirklich durchgeführt werden können - obwohl einige Plätze sicher noch mit der Feuchtigkeit zu kämpfen haben, die die Regenfälle der vergangenen Tage mit sich brachten.

„Geld bleibt in der Region“

Mit dem bewährten Modus und zehn Partien pro Woche setzen wir auf Beständigkeit. Neu ist indes der Sponsor des Hauptpreises für den Sieg in der Gesamteinzelwertung. Die Elektro-Sicherheit-Menzel (ESM) GmbH spendiert diesen ab sofort - und zwar 500 Euro in Form einer BLK-Guthabenkarte in diesem Wert. Sie ist die Nachfolgerin des beliebten Innenstadtgutscheins. Mit ihr kann man nun jedoch zum Beispiel den Wert in Teilbeträgen einlösen und die Karte mit beliebigen Beträgen auch wieder aufladen. Zudem gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten, den Gutschein einzulösen - bei insgesamt 117 Händlern im gesamten Burgenlandkreis.

Die Idee für den Hauptpreis kam von Dirk Görmer, neben Torsten Menzel Geschäftsführer der ESM GmbH. „Damit bleibt das Geld in der Region“, sagt der frühere Geher (beim LGV Gleina) und Fußballer (in Freyburg beziehungsweise auch kurz in Naumburg). Seine Firma führt seit 2013 elektrotechnische Sicherheitsprüfungen an ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, Anlagen und Maschinen in ganz Deutschland durch.

ESM ist nicht nur neuer Sponsor des Tageblatt/MZ-Tippspiels; das Unternehmen engagiert sich zudem beim Handball-Drittligisten HC Burgenland im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich, beim Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC und beim Fußball-Drittligisten Hallescher FC, aber unterstützt zum Beispiel auch die Prittitzer Karnevalisten. Zurzeit hat die Firma ihren Sitz noch in Freyburg in unmittelbarer Nähe zur Sektkellerei. Für April/ Mai ist jedoch der Umzug nach Naumburg geplant. „Wir haben vor einiger Zeit in der Oststraße ein Geschäftshaus gekauft und saniert. Dort werden wir künftig mehr Platz haben, denn wir wollen weiter expandieren und auch personell aufstocken“, so Dirk Görmer, der Vizepräsident des Handballclubs Burgenland ist. Aktuell hat ESM 56 Mitarbeiter.

50 Euro von BRU für den Wochensieg

Zurück zum Tippspiel unserer Zeitung: Die beste Mannschaft wird am Saisonende wieder einen 100-Euro-Gutschein für das Teamwork-Sporthaus F.C.Röder in Freyburg erhalten, und auch weiterhin lässt die Firma BRU pro Woche für den Besten oder die Beste 50 Euro springen. Eine Neuanmeldung ist auf der Plattform Kicktipp jederzeit möglich. Wer dort bereits für unser Tippspiel registriert ist, muss nichts unternehmen. Gibt es am Ende an der Spitze der Gesamtwertungen mehrere punktgleiche Einzeltipper beziehungsweise Teams, wird unter diesen ein Stechen durchgeführt. Bei den jüngsten Auflagen war dies nicht nötig; zuletzt gewannen der Reinsdorfer Frank Bornschein und das Ehepaar Buffi aus Steinbach.

Der Modus des Tippspiels bleibt wie bisher: Für das korrekt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, für die richtige Tendenz bei einem Sieg (zum Beispiel: Ergebnis 3:1, Tipp 2:0) zwei Zähler, für den richtigen Sieger mit anderem Ergebnis (zum Beispiel: Ergebnis 1:0, Tipp 3:0) oder ein Remis mit einem anderen Resultat (zum Beispiel: Ergebnis 2:2, Tipp 1:1) einen Punkt. Ein Wochensieger oder eine Wochensiegerin wird nur dann ermittelt, wenn mindestens 50 Prozent der ausgewählten Partien auch ausgetragen wurden. Bei kurzfristigem Tausch des Heimrechts fällt das Spiel aus der Wertung.