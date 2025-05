Benjamin Hackbart, Torjäger des ESV Herrengosserstedt, setzt sich - auch mit etwas Losglück - in der zehnten Runde durch. Davon werden die Nachwuchskicker, die er in seiner Freizeit trainiert, profitieren.

Naumburg/tok - Benjamin Hackbart aus Herrengosserstedt hat die zehnte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 37-jährige Kriminalkommissar kam wie Thomas Gradowski (Bad Kösen), André Zschenker (Halle) und der frühere SC-Naumburg-Goalgetter Marcel Müller (Kötzschau) auf 14 Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Auch sportlich lief es am Wochenende für Hackbart: Der Torjäger des ESV Herrengosserstedt sammelte beim 2:1-Sieg seines Kreisoberliga-Teams in Spora zwei Scorerpunkte. Die 50 Euro will er seinen Schützlingen – er trainiert beim ESV die F- und die G-Junioren – spendieren. Der Gewinner der Gesamteinzelwertung erhält am Saisonende eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Benjamin Hackbarts Tipps:

SC Naumburg – RW Zerbst 2:2/4:0

Braunsbedra – FC RSK Freyburg 5:3/0:2

BSC Laucha – SV Kelbra 0:2/1:1

VSG Löbitz – GG Osterfeld 2:4/0:2

Schönburg/Possenhain-Leißling – Nebra II 2:1/2:1

BW Bad Kösen – Nessa/Teuchern 2:0/2:0

1. FC Zeitz II – SC Naumburg II 6:0/4:0

Langendorf/WFV – FC ZWK Nebra 2:0/1:3

Kretzschau - FSV Klosterhäseler 3:1/2:0

Spora – ESV Herrengosserstedt 1:2/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Stefan Bärhold (Lossa) 100

2. Udo Zombat (Naumburg) 97

3. Ronny Haas (Naumburg) 93

3. Carla Oertel (Zscheiplitz) 93

3. Sven Spitzer (Wangen) 93

6. Hardy Lustig (Weischütz) 91

7. Peter Sommer (Schulpforte) 90

7. Stephan Lifzik (Naumburg) 90

9. Stefanie Hünniger (Naumburg) 89

9. Uwe Kistritz (Naumburg) 89

9. Sven Sonntag (Leißling) 89

9. Steffen Rotte (Biere) 89

Das beste Team sind weiterhin die „Bad Boys“ (Christopher Weihrauch und Stefan Bärhold aus Lossa) mit nunmehr 93 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.