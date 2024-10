50 Euro gehen in der zwölften Runde an einen Schiedsrichter aus Wetzendorf

Naumburg. - Manfred Werner aus Wetzendorf hat die zwölfte Runde des Fußball-Tippspiels von Tageblatt/ MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 70-jährige Schiedsrichter, der für die SG ZW Karsdorf pfeift, kam wie die Naumburger Carsten Piontek und Ralf Peßel auf 14 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. Allerdings muss der Referee, der am Wochenende keine Partie unseres Tippspiels gepfiffen hat, in den kommenden Wochen pausieren, weil bei ihm eine Achillessehnenverletzung wieder aufgebrochen ist. Für den Gewinn der Einzelwertung unseres Tippspiels gibt es am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, freundlicherweise spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Manfred Werners Tipps:

Germania Roßlau - SC Naumburg 2:3/1:2

SSC Weißenfels III - Freyburg II/Gleina 4:0/3:1

Schönburg/Possenhain-Leißling - Goseck 4:3/2:1

Reichardtswerben/Markwerben - Bad Kösen II 3:3/3:1

VSG Löbitz - Baumersrodaer SV 0:7/1:4

SG ZW Karsdorf - FC ZWK Nebra II 0:1/1:2

ESV Herrengosserstedt II - SV Kaiserpfalz 2:3/1:2

Bad Bibra/Saubach - SC Naumburg II 2:2/3:1

ESV Herrengosserstedt - ZWK Nebra 2:4/1:3

BSC Laucha - VfB Oberröblingen 2:0/3:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Robin Schmidt (Sangerhausen) 122

2. Franziska Schwabe (Punschrau) 120

3. Ralf Nebe (Freyburg) 117

4. Stefan Bärhold (Lossa) 115

5. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 114

6. Tom Heinzelmann (Merseburg) 113

6. Kai Vollrath (Rastenberg) 113

8. Ricardo Hoppe (Bad Bibra) 111

9. Mike Schwabe (Punschrau) 110

9. Steffen Premper (Karsdorf) 110

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben die Schwabes (Franziska und Mike aus Punschrau) mit nunmehr 115 Punkten im Durchschnitt. Sie waren auch die Besten der zwölften Runde. Der Sieger erhält am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)