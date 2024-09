Der aus Memleben stammende Maximilian Gorn setzt sich in der fünften Runde durch.

50 Euro für den Wochensieg gehen an Kaiserpfalz-Kicker

Der jetzt in Erfurt lebende Maximilian Gorn, der für Kreisklasse-Vertreter SV Kaiserpfalz kickt, hat sich die 50 Euro des Tippspiel-Wochensiegers geschnappt.

Naumburg. - Maximilian Gorn aus Erfurt hat die fünfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der Kicker des SV Kaiserpfalz, der für den Kreisklasse-Vertreter im zentralen Mittelfeld agiert, kam als Einziger der rund 350 Tipper auf 17 Punkte. Im Burgenlandpokalspiel gegen Borau fehlte der 28-Jährige arbeitsbedingt. „Wir sind zwar ausgeschieden, haben aber gegen die höherklassigen Gäste eine gute Leistung gezeigt, wir mir berichtet wurde“, so Gorn, der aus Memleben stammt und in der Gastronomie tätig ist. Der Gewinner der Einzelwertung unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, freundlicherweise spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Maximilian Gorns Tipps:

1. FC Zeitz - 1. FC Bitterfeld-Wolfen 0:3/0:1

FC RSK Freyburg - RW Weißenfels 0:1/1:0

SG Könderitz - SC Naumburg II 0:4/1:3

Baumersrodaer SV - Droyßiger SG 1:2/1:2

SV Burgwerben - BSC Laucha 0:2/0:2

SV Mertendorf - Wacker Wengelsdorf 0:2/0:2

SV Kaiserpfalz - Blau-Weiß Borau 3:5/1:3

FSV Klosterhäseler II - RW Weißenfels II 2:2/2:1

FC ZWK Nebra - Lützen/Meuchen 7:1/2:1

Bad Bibra/Saubach - 1. FC Zeitz II 0:2/0:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Robin Schmidt (Sangerhausen) 55

2. Martin Schoder (Naumburg) 50

2. Kai Vollrath (Rastenberg) 50

2. Christian Schüler (Naumburg) 50

2. Alexander Saal (Burkersroda) 50

6. Enrico Schieck (Tagewerben) 49

7. Pit Uhlig (Sömmerda) 48

7. Uwe Buffi (Steinbach) 48

7. Jörg Baehr (Naumburg) 48

7. Michel Thomas (Burgheßler) 48

Das beste Team der Gesamtwertung bleibt „VfB Artern“ (Robin Schmidt und Steffen Schmidt aus Sangerhausen/Nebra) mit nunmehr 45,5 Punkten im Schnitt. In der fünften Runde waren „Hangover96“ – das sind Pascal Heinemann (Naumburg) und Paul Riebel (Löbitz) – mit 15,0 Zählern am erfolgreichsten. Der Sieger erhält am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)