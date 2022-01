5,1 Millionen Euro für Schulen im Burgenlandkreis

Naumburg - Die Digitalisierung in den Schulen des Burgenlandkreises schreitet voran. Im Rahmen des sogenannten Digitalpakts wurden und werden dort aktuell insgesamt 5,1 Millionen Euro für die technische Ausstattung investiert. Wie Landrat Götz Ulrich (CDU) kürzlich mitteilte, kommen davon 4,6 Millionen Euro vom Bund, während der Eigenanteil des Landkreises 510.000 Euro beträgt.

Die Investitionen in den einzelnen Schulen schwanken dabei von 77.150 Euro an der Sekundarschule Bad Bibra bis zu 548.650 Euro am Burgenland-Gymnasium in Laucha, wobei der Landrat anmerkte, dass an dieser Schule bezüglich des digitalen Ausbaus „bislang noch gar nichts stattgefunden“ habe. In Weißenfels fließen 170.800 Euro in die Ökowegschule, in Zeitz 299.700 Euro in das Geschwister-Scholl-Gymnasium.

Das Geld soll für die Anschaffung der technischen Infrastruktur genutzt werden. Das umfasst zum einen die schulinterne Verkabelung und Wlan als kabellose Verbindung. Zum anderen kann sich damit Hardware wie Laptops, Tablets und interaktive Tafeln sowie Lehr- und Lernprogramme beschafft werden.