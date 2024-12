Naumburg/Bad Kösen/cm - Am frühen Samstagmorgen wollten Polizeibeamte gegen 3 Uhr einen Autofahrer in der Weißenfelser Straße in Naumburg kontrollieren. Doch der 42-jährige Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete daraufhin. Die Verfolgung endete erst in Bad Kösen, als der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, gegen einen Straßenpoller und eine Steintreppe fuhr. Die Fahrt fand schließlich am Sonnenschirm eines Lokals ihren Abschluss.

Der Mann konnte durch die folgenden Polizeibeamten festgenommen werden. Er erlitt infolge des Unfalls leichte Verletzungen am Bein, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. „Es besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, so ein Polizeisprecher.

Im Pkw fanden Beamte eine nicht geringe Menge an Cannabis; um die 110 Gramm. Weiterhin wurden in dem Auto unter anderem eine Schreckschusswaffe und eine Softair-Pistole festgestellt. Der Mann aus Thüringen wurde in den Zentralen Polizeigewahrsam eingeliefert, teilte die Polizei weiter mit. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft wird derzeit die Stellung eines Haftantrags beim zuständigen Amtsgericht geprüft. Die Maßnahmen dauern an.