Naumburg. - Nach mehrmalig missglücktem Anlauf aus verschiedenen Gründen ist es dieser Tage gelungen: Der Strafprozess gegen einen 27-Jährigen konnte im Amtsgericht Naumburg endlich eröffnet werden. Beim vorangegangenen Gerichtstermin war der Naumburger nicht aufgetaucht, ließ man die Polizei nach ihm suchen – mit Erfolg. Und so sitzt der Endzwanziger seit Mitte April 2024 hinter Gittern, um ihn zum neu angesetzten Termin vergangene Woche auf die Anklagebank setzen zu können. Am Ende der nun vollbrachten Verhandlung stand fest, dass der Mann so schnell nicht wieder auf freien Fuß kommt, falls das Urteil rechtskräftig wird.