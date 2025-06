Tröbsdorf/Wennungen/cm - Ein 23-jähriger Mann verlor in der Nacht zum Dienstag auf der Landesstraße 212 zwischen Tröbsdorf und Wennungen die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Dabei zog sich der Fahrer Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag mit. Der Wagen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.