22-Jähriger unter Alkohol und Drogen verursacht in Naumburg Kollision mit Folgen und flieht

Fahrerflucht in Naumburg

Die Polizei in Naumburg hatte es am Sonnabendabend mit einem folgenreichen Auffahrunfall nebst Fahrerflucht zu tun.

Naumburg/cm - In der Müntzerstraße in Naumburg verursachte ein 22-jähriger Autofahrerin am Sonnabend gegen 19.20 Uhr einen folgenreichen Verkehrsunfall. Er stieß mit einem parkenden Auto zusammen, das daraufhin auf das davor abgestellte Fahrzeug aufgeschoben wurde.

„Danach flüchtete der junge Mann zu Fuß vom Unfallort. Zeugen teilten dies der Polizei mit. Der Mann wurde in der Nähe des Unfallorts angetroffen. Er war stark alkoholisiert, stand unter Drogeneinfluss und besitzt keine Fahrerlaubnis“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Die nötige Blutprobenentnahme wurde in einer Klinik durchgeführt. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die laut Polizei noch nicht beziffert werden können. Der Wagen des Unfallverursachers und das Fahrzeug, das er beschädigt hatte, mussten abgeschleppt werden, da diese durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit waren. Vor Ort kam es zu Verkehrseinschränkungen. Gegen den Naumburger wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.