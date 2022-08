126 Medaillen für Qualität: Weinbauverband Saale-Unstrut ehrt Winzer

Freyburg - Die vorherrschende Trockenheit in den Weinbergen sorgt derzeit für große Sorgenfalten bei den hiesigen Winzern. Die letzten drei trockenen Jahre 2020, 2019 und 2018 sowie der strenge Frost im Februar 2021 gepaart mit Spätfrösten in den vorangegangenen Jahren haben die Reben unter Stress gesetzt, von denen sie sich noch nicht erholt haben. Die Weinberge sehen für die Trockenheit und den wenigen Regen dennoch insgesamt gesehen sehr gut aus. Dennoch bleibt die Spannung auf den neuen Weinjahrgang.

So lohnt sich ein Rückblick und zugleich Ausblick auf die besten Tropfen, gekrönt zur Gebietsweinprämierung Saale-Unstrut, deren Ergebnisse am Montagabend in Freyburg in festlichem Rahmen bekanntgegeben wurden.

Insgesamt elf Bewerber

Elf Weingüter aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut hatten dazu ihre Weine angestellt. Von der Jury der Gebietsweinprämierung waren sie verkostet und bewertet worden. „Es sind wirkliche Goldkinder dabei. Großartige Weine und tolle Qualitäten spiegeln die bronzenen, silbernen und goldenen Medaillenweine wider“, sagte die Pressesprecherin des Weinbauverbandes, Sandra Polomski-Woithon. So wurden insgesamt 19 goldene, 70 silberne und 37 bronzene Medaillen vergeben.

Die vor einer Woche schwer verunglückte Freyburger Weinprinzessin Larissa Schreiber (3. von rechts) wird an ihrem 18. Geburtstag zur Gebietsweinprämierung von ihren Weinmajestäten-Freundinnen umgeben und emotional getragen. (Foto: Andreas Löffler)

Abräumer des Jahres sind wieder das Weingut Marcel Schulze aus Döschwitz mit fünf Goldmedaillen ebenso wie das Landesweingut Kloster-Pforta sowie das Weingut Herzer mit je vier Goldmedaillen. Das Thüringer Weingut Bad Sulza sowie die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut können sich über je zwei goldene Medaillen freuen. Erfolgreich teilgenommen haben ebenso das Obst- und Weingut Goldschmidt, das Weingut Dr. Hage, der Weinbau Dr. Lindicke sowie das Weingut Goseck Pfeifer und Frick. Auch die Newcomer Tobias Hähnel und Weingut Häßler konnten sich über Medaillen freuen.

An der Spitze brillieren Rote

Drei Degustationen waren dazu im ersten Halbjahr 2022 durch den Weinbauverband Saale-Unstrut durchgeführt worden. Zur ersten Degustation wurden elfmal die goldene, 28-mal die silberne und fünfmal die bronzene Medaille vergeben. Ebenfalls vier goldene sowie 21 silberne und neun bronzene Medaillen waren das Ergebnis der zweiten Degustation am 3. Mai. Vier goldene, 21 silberne und 23 bronzene Medaillen wurden schließlich zur dritten Degustation ermittelt.

Im Gespräch mit Weinkönigin: Botschafter Gunter Emmerlich (r.) und Präsident Hans Albrecht Zieger. (Foto: Andreas Löffler)

An der Spitze der Auszeichnungen stehen in diesem Jahr Rotweine. Diese Prämierungen sind meist nicht im aktuellen Jahrgang zu suchen, sondern, wie beim Rotwein üblich, in den früheren und in diesen Fällen heißen und trockenen Jahrgängen. So brillieren die Rebsorten Blauer Zweigelt und auch einzelne Portugieser, Spät- und Frühburgunder an der Spitze der Extraklasse. Im Weißweinbereich sind die Burgunder mit Weiß- und Grauburgunder bei den Auszeichnungen stark vertreten, aber Spitzenreiter sind die Rieslinge mit über 20 Medaillen. Hier sind Qualitätsstufen im Basissegment genauso wie im edelsüßen Bereich zu finden.

Typische Sortenvielfalt

Nicht fehlen darf bei der Rebsortenvielfalt an Saale-Unstrut die typischen Silvanerweine. Auch Müller-Thurgau, Bacchus und Scheurebe, genauso wie Traminer und Gutedel glänzen mit Medaillen, ebenso wie einzelne Roséweine. Die Newcomer sind Sauvignon Blanc und auch die interspezifische „Schwester“: Cabernet Blanc. Rundum ein spannendes hochkarätiges Feld ausgezeichneter Saale-Unstrut Weine mit einigen Überraschungen.

Landrat Götz Ulrich (r.) gratuliert Marcel Schulze zum Ehrenpreis des Burgenlandkreises. (Foto: Andreas Löffler)

Über die Qualität der angestellten Weine urteilt eine mindestens fünfköpfige Jury mit Hilfe präzise definierter Kriterien. Maximal fünf Punkte kann ein Wein erreichen. Mindestens 3,5 Punkte sind für Bronze nötig, 4,0 für Silber und 4,5 für Gold. Die Weine werden blind verkostet und aus Glas-Karaffen eingeschenkt. Ausschließlich die Rebsorte, die Qualitätsstufe, die Geschmacksrichtung und der Jahrgang sind dem Prüfer bekannt. Die Rebensäfte werden nach Klarheit, Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet. Die Jury der insgesamt drei Degustationen setzte sich zusammen aus anerkannten Weinprüfern und Experten.

Die Wein- und Sektprämierung wird seit 1995 durch den Weinbauverband Saale-Unstrut organisiert. Sie ist Wegweiser bei der Einschätzung der Weinqualitäten. (ag)

Für die besten Weinkollektionen werden geehrt: Ehrenpreis des Landesverwaltungsamtes Halle: Weingut Herzer, Roßbach; Ehrenpreis des Burgenlandkreises: Weingut Schulze, Döschwitz; Ehrenpreis der Volksbank Halle: Landesweingut Kloster Pforta. Für den besten Wein wird geehrt: Ehrenpreis des Saale-Unstrut-Weinbotschafters Gunther Emmerlich: 2020er-Riesling – TBA, edelsüß, Weingut Herzer. Für den besten Weißburgunder wird geehrt: Ehrenpreis des Naumburger Oberbürgermeisters: 2020er-Weißburgunder, Eiswein, edelsüß, Weingut Herzer. Für den besten Rotwein wird geehrt: Ehrenpreis des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten: 2019er-Portugieser DQW, trocken, Weingut Schulze