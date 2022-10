124 Teilnehmer lernen in neun Seminaren Naumburg und Region kennen

Naumburg - Anneliese Raschkowski gehört zu den Stammgästen. Bereits zum fünften Mal ist die Wolfsburgerin nach Naumburg gekommen, um die Kultur-Akademie zu besuchen, gehört sie zu den Menschen, „die mehr wissen wollen“. Gemeinsam mit 123 weiteren Teilnehmern aus beinahe der gesamten Bundesrepublik sowie der Schweiz wurde sie am gestrigen Mittwoch zum Auftakt der diesjährigen Naumburger Akademie in der Marienkirche am Dom herzlich begrüßt.

Bis zum Freitagabend finden in Naumburg sowie der Region neun Seminare statt, die sich Themen aus Kunst und Kultur, Geschichte und Architektur sowie Philosophie und Natur widmen. Sie alle haben einen direkten Bezug zum Welterbe-Dom, zur Stadt Naumburg oder zur Kulturlandschaft an Saale und Unstrut.

„Deutschlandweit einzigartig“ dabei ist, wie Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in seiner Begrüßung sagte, dass die gesamte Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Akademie-Seminare ehrenamtlich von einem Verein geleistet werde. Auf Anregung des früheren OB und Domdechanten Curt Becker gegründet, hatte der Akademie-Verein im Jahr 2014 erstmals zu seinen Angeboten eingeladen. Seitdem kann die Akademie auf eine gleichbleibend große Teilnehmerzahl und ein stets reges Interesse verweisen. Lediglich die Corona-Pandemie hatte mit ihrer Zwangspause einen kurzen Knick verursacht.

Domarchivar Matthias Ludwig begeistert mit einem ungewöhnlichen Vortrag. (Foto: Torsten Biel)

Sie freue sich deshalb besonders, sagte Bärbel Reinsperger, „dass die Resonanz zu diesem Neustart wiederum sehr groß ist und wir über 30 neue Teilnehmer begrüßen können“. Dies bestätige das Konzept der Akademie, welches bewährte Themen mit immer wieder neuen Angeboten verbinde, so das Vorstandsmitglied des Vereins weiter. Bärbel Reinsperger hatte die Begrüßung der Gäste übernommen, weil sowohl Vereinsvorsitzender Stefan Simon als auch Vizechefin Doris Becker erkrankt sind.

Holger Kunde, Direktor der Vereinigten Domstifter, wünschte den Gästen, sie mögen die drei Tage als eine „Auszeit“ genießen, die in der Gemeinschaft ermögliche, den Blick auf Kunst, Kultur und Geschichte zu richten und dabei - wie in einigen Seminaren - selbst tätig zu werden. Er informierte über aktuelle Projekte der Domstifter, so das Welterbe-Zentrum und die „Pension am Dom“, die ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres Gäste empfangen will.

Auch OB Müller, der die „Akademiker“ in Naumburg herzlich willkommen hieß, informierte über Pläne und Vorhaben. So werde im November die Jury eines Wettbewerbs tagen, der zur Neugestaltung des Domplatzes ausgelobt wurde. Nun bis zur Feier des 1.000-jährigen Bestehens der Stadt 2028 soll er sich in einem zum Welterbe-Dom passenden Zustand präsentieren. Allerdings: „Noch ist unklar, wie die Finanzierung erfolgt. Aber der Wettbewerb ist der erste Schritt - und es ist ein wichtiger.“ Nicht verschweigen wollte Müller das Anheben des Gästebeitrages, über den am gestrigen Abend der Gemeinderat zu entscheiden hatte. Er hoffe, dass trotz der 2,40 Euro pro Tag zu zahlenden Abgabe Naumburg weiterhin für Touristen interessant bleibe. Denn nicht zuletzt dienten Angebote wie jene der Kultur-Akademie dazu, den Tourismus in der Zeit der Nachsaison in der Stadt zu beleben.

Domgymnasiast Maximilian Miersch begrüßt die Teilnehmer musikalisch. (Foto: Torsten Biel)

Sein Dank galt abschließend all jenen, die mit viel Engagement die Kultur-Akademie tragen. Zu ihnen gehört Annett Börner, die kurzfristig die weitere organisatorische Vorbereitung von Silke Schoder übernommen hatte.

Bärbel Reinsperger oblag es dann, fünf Teilnehmer besonders zu ehren: Eberhard-Martin Leucht aus Merseburg, Maria Wohlgemuh und Alexandra Badt, beide aus Berlin, sowie Petra Lesche aus Magdeburg, Marion Knauf aus Naumburg und Anneliese Raschkowski aus Wolfsburg besuchen bereits zum fünften Mal eines der Seminare der Kultur-Akademie. Gemeinsam mit Maximilian Miersch - der Schüler des Domgymnasiums hatte mit seiner Violine die Eröffnungsfeier musikalisch bereichert - hörten sie den brillanten Festvortrag. Domarchivar Matthias Ludwig bot mit ihm anhand einiger Bilder eine überaus unterhaltsame und kurzweilige Geschichtsstunde. Zwar sei vieles in der Historie nur eine Fußnote, aber an etlichen Personen und Ereignissen, Episoden und Geschehnissen konnte Ludwig letztlich doch beweisen, „wie Naumburg Zentrum der Welt wurde“.