120 Teilnehmer: Achte Kulturakademie stößt auf gute Resonanz

Naumburg - Ein positives Fazit hat der Vereinsvorsitzende der Kultur-Akademie Naumburg, Stefan Simon, nach der kürzlich zu Ende gegangenen achten Kulturakademie in Naumburg gezogen. Es war die erste Veranstaltung unter besonderen Corona-Bedingungen. Am Kursangebot hatte sich nichts geändert. Es standen zehn Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen wie Kultur, Geschichte, Technik, Kunst und Philosophie zur Auswahl. Lediglich die gemeinsame Eröffnungs- und eine Abendveranstaltung aller 120 Teilnehmer mussten ausfallen.

„Alles war in diesem Jahr dezentraler. Man hatte nicht die Stimmung einer Großkonferenz, sondern eher ein Familiengefühl, denn es hat mehr private Treffen der Kursteilnehmer untereinander in Restaurants gegeben“, so Stefan Simon. Das Angebot Bildhauerei mit dem Meißener Künstler Stefan Fiedler, der jahrelang in Naumburg lebte, zählte ebenso zum Kursangebot wie das Welterbe-Thema und der dazugehörigen Stadtführung vom ehemaligen Geschäftsführer des Fördervereins Welterbe Roland Thrän und Stadtführerin Carmen Seebe. Das Thema historische Technik mit Jürgen Tänzer führte die Teilnehmer dieses Kurses, neben dem „Turbinenhaus“ und dem Straßenbahndepot in Naumburg auch nach Bad Kösen zum Gradierwerk und zum Borlachschacht mit der historischen Salinen-Technik.

Peter Fiedler aus Meißen leitete einen Bildhauer-Kurs. (Foto: Torsten Biel)

Rund 20 ehrenamtliche Helfer sorgen vor und nach den Veranstaltungen dafür, dass sich die Gäste in Naumburg wohlfühlen. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass neben Janine Piekorz (l.) auch die Geschäftsführerin der Kulturakademie, Silke Schoder, in der Küche es Hauses der Kirche steht und Brote für die Exkursionen schmiert. Einen Wermutstropfen hatte 2021 auch noch. Das Sturm-Tief „Ignatz“ zwang am Donnerstag die Veranstalter zum Abbruch von Wanderungen und Außenexkursionen. Um die Kursteilnehmer nicht zu gefährden, wurden diese kurzfristig zurück in die Seminarräume geholt. Positiv schaut Simon auf das nächste Jahr. Für die dann 9. Kultur-Akademie vom 19. bis 21. Oktober 2022 gebe es schon zahlreiche Buchungen. (tobi)