Die Polizei hatte es am Sonntag mit einer unbelehrbaren Autofahrerin unter Alkoholeinfluss zu tun. Nach einer ersten Kontrolle mit 1,6 Promille wurde sie kurze Zeit später wieder aus dem Verkehr gezogen.

Polizeikontrolle in Prießnitz

Am Sonntag kontrollierte die Polizei in Prießnitz eine unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin, die den Einsatzkräften bereits bekannt war - von einer Kontrolle wenige Stunden zuvor.

Prießnitz/tra - Am Sonntag, kurz vor 5 Uhr, hat die Polizei ein Auto in Prießnitz angehalten. Bei der Kontrolle fiel den Beamten sofort auf, dass die Fahrerin keine Unbekannte war, da sie bereits Stunden zuvor mit 1,6 Promille aus dem Verkehr gezogen und ihr Führerschein sichergestellt worden war. Der Atemalkoholtest zeigte immer noch 1,3 Promille an.

Erschwerend kam hinzu, dass die 29-Jährige nun ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Fahrzeugschlüssel wurde in Verwahrung genommen und später an den Halter übergeben.