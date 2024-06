Langeweile kennt Benjamin Zschau nicht. Der dreifache Vater und Musiklehrer am Domgymnasium Naumburg hebt seinen dritten Chor aus der Taufe.

Naumburg. - Benjamin Zschau, Vater von drei Söhnen, hat ein neues Baby. Dieses existiert zwar vorerst nur in Gestalt einer Idee, dennoch hat es schon einen Namen: „Naumburger Vokalisten“ soll der Chor heißen, den der 37-Jährige spätestens zum Herbst auf die Beine stellen möchte. Nun, da seine zwölfjährigen Zwillinge und sein 13 Jahre alter Sohn recht selbstständig ihren Alltag meistern und er ein Fernstudium Schulmanagement mit der Masterarbeit abgeschlossen hat, „ist da wieder Platz für was Neues geworden“, sagt der Pädagoge, der seit 2013 am Naumburger Domgymnasium Musik unterrichtet und dort bereits einen je 40-köpfigen Kinder- und Jugendchor leitet.