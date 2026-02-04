weather bedeckt
  3. Fünfte Jahreszeit in Mansfeld-Südharz: Mutter und Tochter lassen in Martinsrieth das Tanzbein schwingen

Daniela Wahl und Tochter Emma trainieren die Tanzgruppen des Fastnachtsvereins Martinsrieth 1809. Mit viel Schwung können sie Jung und Alt begeistern.

Von Steffi Rohland 04.02.2026, 10:00
Emma Schlegel und Daniela Wahl (v.li.) trainieren die Tanzgruppen des Fastnachtsvereins Martinsrieth. (Foto: Steffi Rohland)

Martinsrieth/MZ. - Karnevalistisch zugespitzt könnte man sagen: Mutter und Tochter lassen die Puppen tanzen oder alles tanzt nach ihrer Pfeife. Daniela Wahl und Tochter Emma Schlegel trainieren aber nicht nur die Tanzgruppen des Fastnachtsvereins Martinsrieth 1809.