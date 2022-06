Zwei Kleinkinder bei Unfall in Merseburg verletzt

Merseburg/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend sind in der Merseburger Straße des Friedens zwei Kinder verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erfasste eine 23-jährige Autofahrerin trotz Gefahrenbremsung die beiden Kleinkinder, welche zwischen parkenden Autos auf die Straße liefen. Die Kinder wurden in Krankenhäuser nach Halle und Merseburg gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an, teilt die Polizei weiter mit.