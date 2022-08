Züge kollidieren mit E-Rollern in Merseburg

In Merseburg haben Unbekannte am Dienstagmorgen Roller auf den Schienen abgestellt. Nach einem Zusammenstoß mit zwei Regionalbahnen bittet die Bundespolizei nun bei der Suche nach den Tätern um Hilfe.

Merseburg/MZ - Bremsen konnten die Fahrer zweier Regionalbahnen nicht mehr, als sie Dienstagmorgen mit zwei E-Rollern auf den Gleisen in Merseburg kollidiert sind. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand, doch die Bahnen wurden beschädigt und die Bundespolizei ist auf der Suche nach den Tätern.

Um 4.40 Uhr ging der erste Notruf ein: Eine Regionalbahn war auf der Strecke zwischen Merseburg und Querfurt nahe der Haltestelle Bergmannsring mit E-Rollern zusammengestoßen. Die Beamten der Bundespolizei wurden auf dem Weg zur Einsatzstelle informiert, dass ein weiterer Zug in die Reste der Geräte gefahren sei. „An einer der Regionalbahnen ist aufgrund des Zusammenpralls der Kühlschlauch gerissen und das Kühlmittel vollständig ausgelaufen“, beschreibt die Bundespolizei Magdeburg den entstanden Schaden. Die Bahn konnte trotz allem weiterfahren und auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr konnten vermieden werden.

Mithilfe bei Tätersuche

Unklar bleibt, warum die Roller auf den Gleisen standen. Es sei jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass auch E-Roller zu den Gegenständen gehörten, die auf Gleisen landeten.

Nun fahnden die Beamten nach den Tätern wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bitten um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise zu Personen, die am Dienstag gegen 4.30 Uhr in der Gegend und mit den besagten E-Rollern gesehen wurden. Es sei nicht auszuschließen, dass die oder der Täter sich auch während der ersten Kollision noch in der Nähe des Tatortes aufgehalten hätten.

Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter Tel.: 0391 /56 54 95 55, der kostenfreien Bundespolizei-Hotline 0800/6 88 80 00 oder bei anderen Polizeistellen entgegengenommen.