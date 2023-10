Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zöschen/MZ - Die baufällige Kita in Zöschen wird durch einen konventionellen Neubau ersetzt, es wird also Stein auf Stein gebaut. Das hat der Stadtrat jetzt mehrheitlich beschlossen. Die Modulbauweise, die zunächst mit im Rennen war, ist damit vom Tisch. Der Bauausschuss hatte noch mehrheitlich für den Modulbau gestimmt, also für einen Bau aus Fertigteilen, Finanz- und Sozialausschuss hingegen für die konventionelle Bauart, die auch die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Im Hauptausschuss und Stadtrat wurde dann nur noch darüber abgestimmt, ob in konventioneller Weise neugebaut werden soll oder nicht. Einig waren sich die Räte jedoch nicht, es gab eine kontroverse Debatte im Stadtrat.