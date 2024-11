Das Wohnheim der Lebenshilfe in Leuna feiert 30-jähriges Bestehen. Behinderte sollen ein neues Haus am Hügel bekommen. Vor allem bei der Betreuung Behinderter könnte es aber Einschnitte geben.

Ziemlich bewegte Zeiten für Haus am Hügel in Leuna

Leuna/MZ. - Diese beiden kennen sich seit 30 Jahren – eben so lange wie das „Haus am Hügel“ in Leuna existiert: Beate Matz-Hanschke (58) und Steffen Kappich (62). Sie ist Sozialpädagogin, Gruppenleiterin und stellvertretende Leiterin des Hauses. Er lebt seit 30 Jahren in diesen Haus der Lebenshilfe, in dem Menschen, die nicht allein oder bei ihren Familien leben können ein Zuhause finden.