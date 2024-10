Nach einem schweren Unfall auf der B 91 in Merseburg schwebt ein 21-jähriger Mopedfahrer in Lebensgefahr. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Merseburg/MZ. - Polizei sucht Zeugen: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 15. Oktober, gegen 21.20 Uhr auf der B 91 in Merseburg ist ein 21-jähriger Mopedfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wartete der Mopedfahrer in Höhe der Straße des Friedens an einer roten Ampel, als ein Pkw auf das Zweirad auffuhr.

Der Mopedfahrer, der zunächst als schwer verletzt galt, schwebt nach Angaben der Polizei weiterhin in Lebensgefahr. Aufgrund der bislang ungeklärten Unfallursache und der eingeschränkten Spurenlage sucht die Polizei dringend Zeugen des Vorfalls.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst des Polizeireviers Halle unter der Telefonnummer 03443/349-0 zu melden.