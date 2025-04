Blinde Zerstörungswut in Bitterfeld-Wolfen Dreck, Schmierereien, Ärger: In Thalheim ist die Geduld nach Vandalismusschäden am Ende

In Thalheim ist die Geduld vieler am Ende. Rund um das Gemeindezentrum haben sich in letzter Zeit die Vandalismusschäden gehäuft. Wie der Ortsbürgermeister und die Stadt reagieren.