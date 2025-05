Zeugen finden Mann bewusstlos an der B 91 in Merseburg

Merseburg/MZ/und. - In der Thomas-Müntzer-Straße in Höhe Feldschlösschenweg in Merseburg ist in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.30 Uhr ein 56-Jähriger von drei unbekannten jugendlichen Männern unvermittelt angegriffen und niedergeschlagen.

Der Mann verlor das Bewusstsein und wurde kurze Zeit später mit Gesichtsverletzungen von Zeugen, die mit dem Auto vorbeikamen, entdeckt. Diese informierten die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls auf.

Mögliche Zeugen sollten sich unter Tel. 03461/44 60 bei der Polizei melden.