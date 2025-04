Lisa Schmalzried will an der Hochschule Merseburg unter anderem erforschen, was Kitsch ist.

Merseburg/MZ. - „Kitsch ist einfach omnipräsent in unserer Gesellschaft“, findet Lisa Schmalzried. In fast jeder Büroküche stehe eine Kitschtasse, in der aktuellen Osterdeko verstecke er sich, auch in Büchern, Filmen, in Sozialen Netzwerken oder der Politik sei er zu Hauf zu finden. Deshalb hat die Professorin für Kultur- und Sozialphilosophie den Kitsch zu einem ihrer Forschungsschwerpunkte an ihrer neuen Wirkungsstätte, der Hochschule Merseburg, auserkoren.