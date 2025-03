Leuna/MZ. - Die Stadtwerke Merseburg bauen in Leuna demnächst das Breitbandinternet aus. In zwei Abschnitten sollen in der Kernstadt in diesem und im nächsten Jahr Glasfaserkabel verlegt werden. Dort, wo ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wurde, sollen auch Hausanschlüsse installiert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.