Die Vinothek & Bistro „Weinkehr“ am Geiseltalseehafen Braunsbedra feiert einjähriges Bestehen. Welches bisherige Fazit der Geschäftsführer Martin Winkler zieht.

Gastronomie am Geiseltalsee

Geschäftsführer Martin Winkler begrüßt seit einem Jahr Gäste in der Vinothek „Weinkehr“ in Braunsbedra.

Braunsbedra/MZ. - An der Hafenpromenade am Braunsbedraer Geiseltalseeufer wird am Samstag, 17. August, ab 12 Uhr gefeiert. Die Vinothek & Bistro „Weinkehr“ der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG besteht ein Jahr. Die Gäste erwarten zu Musik von DJ Rolf und Tanz kleine Snacks sowie ein Glas Winzersekt zum Anstoßen. Der Eintritt ist frei.