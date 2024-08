Eine Seniorin aus Querfurt zeigte am Wochenende einen versuchten Trickdiebstahl an.

Querfurt/MZ. - Wegen versuchten Trickdiebstahls ermittelt die Polizei. Am Samstagvormittag ließ eine Querfurter Seniorin eine Frau in ihre Wohnung, wohl im Glauben, diese würde zu einem Pflegedienst gehören. Es sollte etwas unterschrieben werden, was die Rentnerin stutzig werden ließ. Als plötzlich noch ein Mann auftauchte, der sich an ihren Sachen zu schaffen machte, machte die Dame lautstark auf die Situation aufmerksam. Der Mann und die Frau flüchteten daraufhin und fuhren mit einem Auto davon. Gestohlen wurde nichts.