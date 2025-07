Auszeichnung für Hohenweidener Bäckerei Ramm Wie Kulinarische Sterne das Geschäft der Bäckerei Ramm beleben

Die Bäckerei Ramm in Hohenweiden hat zum zweiten Mal in Folge einen „Kulinarischen Stern“ erhalten. Welches Produkt prämiert wurde und was so eine Auszeichnung bringt.