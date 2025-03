Knöllchen sind für Autofahrer in der Regel ein Ärgernis

Merseburg/Halle/MZ. - Das Auto auf dem Parkplatz von Supermarkt oder Einkaufszentrum abgestellt und nach dem Einkauf klemmt ein Knöllchen des privaten Betreibers an der Scheibe. Robert Briest sprach mit Sybille Schwarz, Referentin bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, darüber, was man in solchen Situationen tun kann.