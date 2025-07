Radfahren am Geiseltalsee im Saalekreis Wie gut fährt sich der Rundweg um den Geiseltalsee?

Der Geiseltalsee-Rundweg hat nicht ohne Grund bis in die Rennradfahrerkreise in Leipzig und Halle von sich reden gemacht. Die MZ hat ihn im Rahmen ihrer Serie „Tour de Saalekreis“ getestet. Was für die MZ-Reporterin das Highlight war und wo man entlang des Weges einkehren kann: