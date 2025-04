Weinlaube im Kurpark Bad Dürrenberg Wie die Kurparkfreunde den Park für alle attraktiv machen wollen

Der Förderverein der Landesgartenschau heißt jetzt Kurparkfreunde Bad Dürrenberg und will sich breiter aufstellen, heißt: für Jung und Alt dasein. Welche Spielgeräte man ab sofort in der Weinlaube für die Nutzung im Kurpark ausleihen kann und welche Veranstaltungen für Familien in der Weinlaube geplant sind: