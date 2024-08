Wie die Kunst des Gosebrauens in den Saalekreis nach Döllnitz kam

Mit Ortschronist Bernd Sinang (links) kommt man ganz schnell ins Fachsimpeln über historische Details. Auch Ortsbürgermeister Udo Arno Schmidt vergisst oft die Zeit, wenn er bei Sienang zu Besuch in dessen Historienstübchen ist.

Döllnitz/MZ. - Ein wenig verwirrend ist es für Nicht-Döllnitzer schon. Der Name „Gose“ für ein trübes, obergäriges Weißbier stammt vom Flüsschen Gose bei Goslar. Gose wird schon seit über 1.000 Jahren gebraut. Aber im Saalekreis feiert man in diesem Jahr „200 Jahre Gose in Döllnitz“.