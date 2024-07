Die Kita in Schraplau hat mit einem bunten Fest 50. Geburtstag gefeiert. Dabei bekamen die Besucher einen Einblick in die Geschichte. Wie die Einrichtung damals entstanden ist.

Schraplau/MZ. - In den 1960er Jahren wurde der Platz im Kindergarten von Schraplau einfach zu eng. Es mussten neue Räume her. So entstand 1968 zunächst eine Zweigstelle mit zwei Gruppenräumen und Sanitäranlagen. Einige Jahre später folgte dann der Neubau einer Kita. Die wurde am 7. Oktober 1974 eröffnet. „Sie war zwar noch nicht ganz fertig, es fehlte zum Beispiel noch der Bodenbelag. Aber Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut“, sagt die heutige Kita-Leiterin Theres Bürg. Sie feierte jetzt mit den Erzieherinnen, Kindern, Eltern und Großeltern den 50. Geburtstag der Einrichtung.