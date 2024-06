Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Seit Ihrer Abreise nehme ich weiterhin zweimal täglich ein Bad und fühle mich dadurch so wohl, dass ich nicht fürchte nachfolgend davon geschwächt zu sein; im Gegenteil schlafe ich dadurch ruhiger und habe mehr Appetit; dies sind sehr gute Anzeichen, und mein Äskulap stellt mir daraus das günstigste aller Horoskope.“ Mit diesen – ursprünglich auf Französisch verfassten – Worten berichtet Kurfürstin Maria Amalie im Jahr 1775 vom Fortgang ihres Kuraufenthaltes in Lauchstädt. Die damals 23-jährige Frau des sächsischen Regenten Friedrich August I. ist mit ihrem Gatten in dem kleinen Kurbad, weil sie nach einer Fehlgeburt an Depressionen leidet.