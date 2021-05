Wie das Land mit Repowering der Windanlagen die Landschaft aufräumen will

Merseburg - Vor zwei Wochen hat das Bundesverfassungsgericht der Politik ins Stammbuch geschrieben, mehr für den Klimaschutz zu unternehmen. Seither purzeln in Berlin die Zahlen. Vor allem die, bis wann Deutschland klimaneutral sein will. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg dahin ist Windkraft. Wie passt es da zusammen, dass Ines Deutsch, Sachgebietsleiterin Untere Emissionsschutzbehörde, kürzlich im Umweltausschuss einen Ausblick zur Windkraft im Kreis gab – und es vor allem um zwei Ziele ging: weniger Flächen mit Windrädern und überhaupt weniger Anlagen?

Land will im Zuge des Repowering daher die Landschaft „aufräumen“

Ein wesentlicher Teil der Antwort lautet: Repowering. Der Ersatz alter Windkraftanlagen durch neue leistungsfähigere. Das wird im Saalekreis akut, da hier vor etwa 20 Jahren die ersten Windräder entstanden. Nach 20 Jahren läuft jedoch die Typenzulassung und die EEG-Förderung aus, die einen besseren Verkaufspreis garantiert. Von den 262 Windrädern im Kreis sind 98 vor Juli 2005 genehmigt worden. Weitere 98 folgten bis 2010.

Ein Großteil der Anlagen stammt also aus einer Zeit, in der in puncto Windkraft vieles weniger geregelt war, als heute. Mittlerweile existieren Vorrang- und Eignungsgebiete für Windkraftanlagen. Fast die Hälfte der Räder im Saalekreis stehen historisch bedingt jedoch außerhalb dieser Areale. Das Land will im Zuge des Repowering daher die Landschaft „aufräumen“. „Stark ausgebaute Gebiete sollen entlastet werden, die Anlagen möglichst nur noch in Vorranggebieten stehen“, erklärte Deutsch. Dafür erhalten Betreiber einen Anreiz: Sie können eine neue Anlage errichten, wenn sie zwei alte in einem Vorranggebiet abbauen oder eine alte außerhalb.

Weniger Windräder im Saalekreis

Perspektivisch wird dies zu weniger Windrädern führen. Denn bestehende Vorrang- und Eignungsgebiete sind stark ausgelastet. „Es gibt nur noch wenige freie Kapazitäten in Landsberg-Reußen“, erklärt Deutsch. Und bei Barnstädt, doch da gibt es regelmäßig Einwände der Flugsicherung. Neue Flächen für Windkraft sind nicht geplant. Das bedeutet jedoch nicht weniger Windstrom. Falk Zeuner ist Geschäftsführer der Leipziger Firma Terrawatt.

Sie plant und betreibt Windkraftanlagen, hat etwa den Windpark nördlich von Bad Lauchstädt errichtet. Er erklärt den Unterschied zwischen alten und neuen Anlagen. „Die ersten Windräder, die wir errichtet haben, hatten eine knappe Million Kilowattstunden pro Jahr, die jetzigen 15 Millionen. Es kommt also viel mehr Energie.“

Wo im Saakekreis Windräder stehen. (Foto/Grafik: MZ/Büttner)

An einigen Stellen könne auch der Weiterbetrieb der alten Anlagen eine Option sein

Der Grund sei technischer Fortschritt, sagt Zeuner: „Die Anlagen werden größer und höher.“ Die alten Windräder seien um die 100 Meter hoch, die neuen hätten eine Nabenhöhe von 160 bis 170 Meter, mit Rotorblättern kämen sie auf bis zu 250 Meter. „Je höher man kommt, desto höher sind die Windgeschwindigkeiten und doppelt so viel Wind bedeutet acht Mal so viel Energie.“

Das klingt, als lohne sich Repowering für Betreiber auf jeden Fall. In der Regel ja, sagt Zeuner. Aber es sei natürlich von den Kosten abhängig. Wie viel Wege muss ich bauen, wie lange Kabel verlegen? Ein neues Windrad koste heute mehr als fünf Millionen Euro. An einigen Stellen könne daher auch der Weiterbetrieb der alten Anlagen eine Option sein. „Je nach Typ sind Lebensdauern von 30 Jahren und mehr realistisch.“ Dafür seien nach 20 Jahren aber regelmäßige Begutachtungen und Reparaturen notwendig. Knackpunkt sei derzeit der niedrige Strompreis, sagt Zeuner: „Es ist aber damit zu rechnen, dass er steigt, wenn mehr Kohle- und Atomkraftwerke vom Netz gehen.“ Dann könnte sich der Weiterbetrieb alter Anlagen eher lohnen.

„Es führt kein Weg daran vorbei. Es müssen auch neue Gebiete ausgewiesen werden“

Doch führt die Strategie des Landes zu mehr Windstrom? Das Land hat 2018 Szenarien für das Repowering untersucht. Bei allen gebe es bis 2030 einen Leistungszuwachs. Das Verkehrsministerium erklärt daher: Es sei derzeit ausreichendes Flächenpotenzial für Aus- und Zubau von Windenergieanlagen vorhanden. Allerdings: Wolle man ein vollständiges Repowering mit maximalen Leistungsanstieg, bräuchte es bei derzeitiger Abstandsregeln mehr als die nun ausgewiesen 0,77 Prozent Landesfläche für Windkraft.

Zwei Prozent hält Zeuner für notwendig, um die Windkraft auszubauen, Ziele wie die Decarbonisierung der Industrie und die Wasserstoffstrategie des Landes zu erreichen: „Es führt kein Weg daran vorbei. Es müssen auch neue Gebiete ausgewiesen werden.“ Punktuell werden wohl aber auch künftig jenseits der Vorranggebiete neue Anlagen entstehen. So etwa nördlich von Bad Lauchstädt, wo acht Windräder die Energie für die Pilotanlage zur Gewinnung von grünem Wasserstoff liefern sollen. Dies ist möglich, weil es als Forschung gilt. (mz)