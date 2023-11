Die Bürger von Korbetha sind mit der Industrie aufgewachsen, die auch ihre Vorteile mit sich brachte. Welche Erinnerungen Anwohner an vergangene Zeiten haben.

Das Kraftwerk Schkopau brachte einst viel Geld in das Dorf Korbetha.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Korbetha/MZ. - Ob die Korbethaer bald noch ihre Klinken vergolden lassen wollen, habe die Zeitung damals getitelt, erinnert sich Ingrid Straka. Denn Korbetha war einst eine reiche Gemeinde. 1995 ging das Braunkohlekraftwerk nach knapp dreijähriger Bauzeit ans Netz. Für die damals noch eigenständige Gemeinde bedeutete das eine Menge Steuereinnahmen. Davon sei viel getan worden. „Wir waren ein blühendes Dorf“, sagt Ingrid Straka, die bereits in fünfter Generation in Korbetha lebt. So sei etwa der ganze Ort mit Rhododendronbüschen bestückt gewesen.