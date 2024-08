Andreas Gehrke in seiner Kellerwerkstatt. Gerade schnitzt er am Seitenteil eines Regals für Flaschenköpfe.

Schkopau/MZ. - Der Schkopauer Andreas Gehrke hat einmal Zimmermann gelernt. Irgendwann fragte er sich: Was kann ich aus Holz eigentlich noch alles machen, außer Holzkonstruktionen herzustellen? So ist der heute 62-Jährige auf die Schnitzerei gekommen. „Begonnen habe ich mit christlicher Holzschnitzerei. Die hat mich bei Besuchen in Kirchen immer sehr beeindruckt.“