... es Merseburg nicht schafft, dass 50 Helfer zusammenkommen! Lutz Brückner würde bei seiner Müllsammelaktion an 10. Juni gern den Gegenbeweis antreten.

Müllsammelaktion in Merseburg

Merseburg/MZ. - Wetten, dass es Merseburg nicht schafft, dass mindestens 50 Leute zusammenkommen, um am Montag, 10. Juni, ab 16.30 Uhr in Merseburg klar Schiff zu machen?

Stadtführer Lutz Brückner würde gern den Gegenbeweis antreten. Er ist Fan der sauberen Schweiz und wünscht sich in Merseburg eine monatliche Müllsammelaktion, wie es sie schon in Halle gibt. „Deshalb hoffe ich, dass ich am Montag nicht allein dastehe, wenn ich die Route des Schlossfestumzuges vom Müll befreie“, schmunzelt er.

Brückners Initiative wird von der Freiwilligenagentur unterstützt. Die Stadt spendiert Müllsäcke, Greifer und einen Container. „Handschuhe müsste bitte jeder selbst mitbringen“, sagt Brückner. Treffpunkt ist übrigens am Mehrgenerationenhaus am Roßmarkt.

Brückners Wetteinsatz, wenn es doch 50 Helfer werden? „Das überlege ich mir noch“, schmunzelt er.

10. Juni, 16.30 Uhr, Müllsammelaktion entlang der Route des Schlossfestumzuges, Treffpunkt ist am Mehrgenerationenhaus am Roßmarkt.