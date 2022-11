Werden Senioren sitzengelassen?

Die neuen Stadtlinien der PNVG in Merseburg stoßen auf Kritik. Warum Senioren mit dem Taxi zum Arzt oder zum Einkaufen fahren müssen.

Die Linien 111 und 112 verbinden Bahnhof, Klinikum, Schloss und Markt von Merseburg. Allerdings werden sie an manchen Stellen vermisst.

Merseburg/MZ - Seit dem Sommer gibt es sie, die beiden neuen Stadtlinien in Merseburg. Die Linien 111 und 112 fahren unter anderem die Stadtbibliothek an, das Klinikum, das Alte Rathaus mit dem Bürgerservice, die Marktgalerie, die Straße Amtshäuser, wo sich das Straßenverkehrsamt des Kreises befindet, und natürlich den Busbahnhof. Mit den Midi-Bussen sollte unter anderem eine verbesserte Anbindung zu den Zügen des Regionalverkehrs und der Straßenbahnlinie 5 geschaffen werden. Außerdem wurden sechs neue Haltestellen in der Merseburger Innenstadt geschaffen, die nun von der PNVG angefahren werden.