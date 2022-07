Wenn es heiß wird, kommen die Hallenser

Bad Lauchstädt/MZ - Brigitte Leisner hat die Werte genau im Blick: 28 Grad Wasser, 38 Grad Luft. So verkündete es die Anzeigetafel am Eingang des Bad Lauchstädter Freibades. Die Hallenserin und ihr Mann haben sich gegenüber im Schatten eines kleinen Baumes auf ihren Campingstühlen niedergelassen. „Wir sind seit neun Uhr hier“, berichtet Leisner. „Wir kommen auch sonst hierher. In Halle sind die Bäder so voll, dass es keinen Spaß mehr macht. Hier kann man noch schwimmen.“

