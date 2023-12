Die kleinste Stollenbackstube Merseburgs Wenn andere ins Bett gehen, klingelt sein Wecker

In ihrer Adventsserie zeigt die MZ Merseburg, was in der Vorweihnachtszeit alles entsteht. Heute: Ein Blick in die kleinste Stollenbackstube Merseburgs. Warum Mike Bornschein nicht Müller werden konnte.