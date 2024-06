Das Schlossfest findet dieses Jahr an zentrumsnahen Plätzen statt. Inwiefern sich das Fest auf den Umsatz der Händler niederschlägt und wer am verkaufsoffenen Sonntag teilnimmt.

Merseburg/MZ. - Das Merseburger Schlossfest steht unmittelbar bevor, in diesem Jahr soll es noch größer werden als jemals zuvor. Neben den beiden traditionellen Veranstaltungsorten im Schlossinnenhof und dem Schlossgarten kommen mit Domplatz und Markt zwei zentrale Veranstaltungsorte dazu. Am Ende des Festwochenendes gibt es dann einen verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Die MZ hat sich umgehört, welche Händler sich daran beteiligen und wie wichtig das Schlossfest als Wirtschaftsfaktor für Händler und Gastronomen der Region ist.

„Ich habe meinen Laden am Sonntag geöffnet“, erklärt Gabi Kanter, Betreiberin von „Klein und Fein“. Sie glaubt, dass es der Stadt guttut, dass das Schlossfest bis in das Zentrum erweitert wird. „Schloss und Stadt, das gehört einfach zusammen“, findet Kanter. Sie geht davon aus, dass mehr Touristen in der Merseburger Innenstadt sein werden. Inwiefern sich das am Umsatz bemerkbar machen werde, das kann sie noch nicht abschätzen. „Ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren und lasse mich überraschen“, ergänzt sie.

Hoffen aus bessere Umsätze

Ebenfalls sehr glücklich über die Ausweitung in die Innenstadt zeigt sich Christian Bianco vom „Eiscafé Fresco Gelato“. Bei ihm seien die Umsätze bei den vergangenen Schlossfesten nicht mehr so gut gewesen. „Es macht einen großen Unterschied, ob die Leute in der Innenstadt oder am Schloss sind“, sagt Bianco. Da nun unter anderem der Festumzug durch die Gotthardstraße geht, in der sich seine Eisdiele befindet, rechnet er in diesem Jahr endlich wieder mit deutlich besseren Umsätzen. „Ich finde es sehr toll, dass Initiative ergriffen wird und auch die Innenstadt wieder belebt werden soll“, so Bianco. Er ist sich sicher, dass Merseburg ein tolles Schlossfest an diesem Wochenende bevorsteht.

Dennoch ist die Vorfreude auf das größte Fest im Merseburger Kalenderjahr nicht bei allen Händlern der Stadt so groß, nicht alle Geschäfte öffnen am Sonntag. Karl-Uwe Mörsch wird mit seinem Reformhaus nicht am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmen. „An dem Tag will doch niemand Lebensmittel kaufen und sie dann zum Schlossfest tragen“, begründet Mörsch seine Entscheidung, nicht zu öffnen. Auch in den vergangenen Jahren habe er umsatztechnisch keine positiven Entwicklungen durch das Schlossfest wahrgenommen.

Volle Hotels

Andreas Lang ist sich mit seiner „Jeans Scheune“ noch unsicher, ob er am Sonntag öffnen wird oder nicht. „Ich habe leider genau an dem Wochenende einen lang geplanten Kurzurlaub“, erklärt er. Daher könne er noch nicht genau sagen, ob die Kunden bei ihm am Sonntag durch den Laden stöbern können oder nicht. Ganz sicher geschlossen bleibt hingegen der Kreativladen „einfach-meinfach“ von Anett Schindler. „Ich bin aufgrund von einer familiären Angelegenheit für das Wochenende verplant“, erklärt die Besitzerin.

Abseits der Innenstadt hoffen natürlich auch die zahlreichen Hotels der Domstadt auf volle Häuser am Wochenende. Eine Hoffnung, die in Erfüllung geht? „Wir sind für das Wochenende komplett ausgebucht“, sagt Susette Werner vom „Hotel zum Goldenen Löwen“. Das sei keine Besonderheit, das Haus sei jedes Jahr zum Schlossfest ausgebucht. Dennoch war dieses Jahr etwas anders als in den Vorjahren: „Es ging dieses Jahr etwas schleppender voran als sonst.“ Für gewöhnlich ist das Hotel sehr schnell für das Wochenende ausgebucht. Werner vermutet, dass das mit gestiegenen Eintrittspreisen zusammenhängen könnte. „Man hat gemerkt, dass die Leute zögerlicher waren“, so Werner.