Weinkönigin aus Mücheln präsentiert ihren Wein

Mücheln/Freyburg/MZ - Die neue Gebietsweinkönigin des Weinbauverbandes Saale-Unstrut, Romy Richter, präsentiert jetzt auch ganz öffentlich ihren Weinköniginnen-Wein. Auf der Marktplatzbühne zum Winzerfest in Freyburg schmeckte er schon den Ehrengästen auf der Bühne. Es ist ein 2021 Weißburgunder vom Goldenen Steiger, dem Weinbau am Geiseltalsee, mit dem auch Romy Richter eng verbunden ist. Und die Winzervereinigung beschreibt ihren edlen Tropfen so: „Er überzeugt durch seine feine Frucht und frischen Säure mit einem Alkoholgehalt von 12 Prozent und einem Restzuckergehalt von neun Gramm je Liter im oberen Bereich des trockenen Ausbaus.“