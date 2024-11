Vier Wochenenden hat der Advent, an jedem lockt ein Höhepunkt. Ein Überblick, was Sie auf den großen Märken in Merseburg, Querfurt und Bad Lauchstädt erwartet - und was es jenseits davon noch für kleinere Weihnachtsmärkte im Saalekreis gibt

Merseburg/MZ. - Merseburg am zweiten, Bad Lauchstädt am dritten, Querfurt am vierten Advent. Seit Corona haben sich die großen Weihnachtsmärkte im Saalekreis die Wochenenden schiedlich-friedlich aufgeteilt. Doch schon zum ersten Advent wartet mit der Seeweihnacht im Geiseltal ein erster Höhepunkt. Die MZ gibt den Überblick, wo Sie wann bis Weihnachten zwischen Kunsthandwerkern, gebrannten Mandeln und Glühwein schlendern können.

1. Advent: Die Seeweihnacht am Geiseltalsee

Die „Seeweihnacht“ am ersten Adventswochenende ist der wohl weitläufigste „Weihnachtsmarkt“ im Saalekreis. Denn die zahlreichen kleineren und größeren Veranstaltungsorte erstrecken sich von Schmirma bis hinauf zum Weinberg (Ausschank Samstag und Sonntag) auf der Klobikauer Halde. Mit dabei sind etwa die Kirche Stöbnitz (Samstag: Kuchen, Glühwein, Bläserkonzert (14 Uhr)), das Café St. Micheln und das Café „Alfreds“ in Braunsbedra, der Sonnenhof in Schmirma (Märchenkino Sonntag 11 bis 16 Uhr) sowie die Kirche St. Ulrich (Samstag ab 14 Uhr gemütliches Beisammensein, Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst).

Die Marina Mücheln wird 2024 erneut zum Weihnachtsmarkt. Wie im vergangenen Jahr hat sich auch diesmal wieder Knecht Ruprecht angekündigt. Foto: Reifert

Schwerpunkt ist aber das Seeufer, vor allem die Marina Mücheln, wo es am Freitag, 29. November, ab 17 Uhr mit Livemusik und Glühwein losgeht. Auch an den beiden Folgetagen gibt es am Hafen Musik und dazu Stände mit Lebensmitteln sowie Kunsthandwerk. Am Strand Stöbnitz werden am Samstag Essen, Getränke, Eisstockschießen, Glücksrad, Armbrustschießen, Büchsenwerfen und Bratwurstwürfeln geboten. Alle Veranstaltungen sind ohne Eintritt.

2. Advent: Die Schlossweihnacht in Merseburg

Das gibt wieder ein Gedränge: Am 5. Dezember um 15 Uhr startet die Merseburger Schlossweihnacht, die in diesem Jahr am 8. Dezember endet. Zum Auftakt gibt“s das traditionelle Vorglühen. Am 6. Dezember wird der Weihnachtsmarkt um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) eröffnet. Am 7. Dezember dürfen sich alle auf den traditionellen Riesenstollen der Bäckerei Rahaus freuen (Anschnitt um 15.15 Uhr). Neben Handwerkswaren und Ständen mit weihnachtlichen Gaumenfreuden gibt es allein zehn Glühweinstände.

Das Ambiente im Schlossinnenhof ist ziemlich stimmungsvoll. Foto: Undine Freybeg

Die Klosterbauhütte lädt zudem am 7. Dezember, 12 bis 20 Uhr, und am 8. Dezember, 11 bis 18 Uhr, zur „Kleinen Klosterweihnacht“ ein. Und auch in der Sitte-Galerie ist etwas los: Am 7. Dezember zeigt der Kinoverein Völkerfreundschaft Defa-Trickfilme (15 Uhr). Am 8. Dezember singt der Klausen-Chor (15 Uhr). An beiden Tagen veranstaltet die Galerie einen Kunstbasar (11 bis 16 Uhr). In der alten Domapotheke in der Domstraße findet ein kleiner Kunstmarkt (14 bis 18 Uhr) statt. Die Kunsttanke lädt zum offenen Atelier mit duftigen Kreationen (11 bis 18 Uhr). In der Gotthardtstraße ist verkaufsoffener Sonntag.

3. Advent: Der Christkind'l-Markt in Bad Lauchstädt

Einmal noch bleibt (fast) alles so, wie es war, beim Christkind’l-Markt. Weil die Historischen Kuranlagen (HKA) die Sanierung der Wege vor den Kolonnaden noch nicht begonnen haben, können die Verkaufsbuden dort wie gewohnt am dritten Adventswochenende, genauer vom 12. bis 15. Dezember, stehen. Zusätzlich organisieren die HKA einen Kunsthandwerkermarkt im Kursaal. Deshalb wird dessen Fassade nicht als Projektionsfläche für die abendliche Licht- und Lasershow genutzt. Die findet nun jeweils um 19 Uhr an der Aeckerlein’schen Villa statt.

Christkind'l-Markt Bad Lauchstädt Foto: Briest

Auf dem Schlossinnenhof ist wieder ein Mittelaltermarkt geplant, nebenan in der Alten Remise stellen lokale Künstler aus. Für den Samstag, 14. Dezember, erwartet die Goethestadt die MDR-Jump-Weihnachtstour, die ab 17 Uhr Musiker wie Henry and the Waiter, Iggi Kelly und Hanna Rautzenberg auf die Bühne bringt. An diesem Tag wird es auch einen für die Nutzer kostenlosen Bahnverkehr zwischen Merseburg und Bad Lauchstädt geben.

4. Advent: Der Weihnachtszauber in Querfurt

Vom 20. bis 22. Dezember findet der traditionelle Weihnachtszauber in Querfurt statt. Die Burg und die Innenstadt verwandeln sich kurz vor dem Weihnachtsfest in eine wunderbare Weihnachtswelt, die im Lichterglanz erstrahlt und wo es nach weihnachtlichen Leckereien duftet. Der Landkreis, als Burgbesitzer, und die Stadt haben wieder gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt. Das beginnt am Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnung und anschließendem Feuerwerk.

An diesen Tagen werden auf dem Burggelände und in den Straßen der Quernestadt weihnachtliche Melodien erklingen – mal traditionell bei den Konzerten der Burgmusikschule am Samstag in der Burgkirche, mal voller Swing von der Querfurter Big Band am Sonntag im Saal der Musikschule und auch mal rockig wie am Samstagabend auf dem Marktplatz.

Die Burg Querfurt bildet erneut die Kulisse für den Weihnachtszauber. Im vergangenen Jahr gab es hier eine Feuershow zu sehen. Foto: Losack

Kinder können sich auf Kasperl-Theater und Märchenstunden im Rathauskeller sowie Geschichten vom Puppenspieler auf der Burg freuen. Außerdem kommen auch wieder Knecht Ruprecht und der Weihnachtsmann nach Querfurt, ebenso wie zahlreiche Handwerker und eine Modellbahnausstellung. Hoffen dürften die Veranstalter auf besseres Wetter als 2023. Im Vorjahr fiel der Auftakt des Weihnachtszaubers einem Sturm zum Opfer. Auch das restliche Fest verlief äußerst regnerisch.

Die kleineren Märkte im Saalekreis

Bad Dürrenberg: Weihnachtsmarkt im Kurpark am Freitag, 6. Dezember, 17 bis 22 Uhr und am Samstag, 7. Dezember, 13 bis 22 Uhr. Laternenumzug am Freitag, 16.30 Uhr, ab Vogelhaus.

Beuna: Dorfweihnacht am 30. Dezember ab 15 Uhr an der Hoppenhauptkirche mit Grill, Glühwein und Waffelbäckerei. 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Branderoda: Wintermarkt auf dem Adolf-Holst-Platz am 30. November ab 15 Uhr, Verkauf von selbst gemachter Deko.

Braunsbedra, Marina MS Geiseltalsee, Hafenblick, Bistro: Adventszauber vom 6. bis 8. Dezember mit Wintermarkt, Livemusik und Adventsschifffahrt.

Braunsbedra, Postplatz: 22. Dezember, 14 bis 19 Uhr.

Burgliebenau: Am 14. Dezember ab 16 Uhr bei der Jägerhütte im Wald mit Ständen der Kinder, Glühwein und Leckereien.

Döllnitz: Am 6. Dezember (ab 17 Uhr) und 7. Dezember (ab 15 Uhr) vor der Kirche mit weihnachtlichem Singen, Kunsthandwerk, Leckereien und Frau Holle.

Großkayna: Der Heimatverein lädt zum Weihnachtsmarkt am 30. November ab 14 Uhr auf den Sportplatz (Runstedter Weg) mit Singen, Bingo, Flohmarkt und Co.

Kötzschen: Am 30. November ab 15 Uhr lädt der Heimatverein Kötzschen ans Vereinsheim mit Grill, Glühwein, Waffeln und mehr.

Leuna: Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember. Freitags ab 15 Uhr, Wochenende ab 14 Uhr mit Musik, Plüschtiersprechstunde, Skiloipe, Kutschfahrten sowie Ausstellungen.

Merseburg: Vereine organisieren am vierten Adventswochenende den Adventsmarkt in der Sixti-Ruine. Am Samstag, 21. Dezember (16-21 Uhr) und Sonntag (14-18 Uhr) gibt es dort unter anderem Handwerkskunst, Lichterglanz und einen Weihnachtschor.

Mücheln: Adventsmärktchen am 8. Dezember von 14.30 bis 19 Uhr auf dem Markt mit der Tanzgruppe Mücheln, den Geiseltaler Musikanten, Weihnachtsmann, einem Riesenstollen und Feuerwerk.

Nemsdorf-Göhrendorf: Der 20. Adventsmarkt wird am Samstag, 30. November, auf dem Hof der Gaststätte „Zur Sonne“ veranstaltet. Beginn ist um 15 Uhr.

Querfurt: 18. Thaldorfer Adventsmarkt am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr auf dem Festplatz am Braunsbrunnen.

Röglitz: Am 30. November ab 14 Uhr mit Weihnachtssingen, Ständen mit Geschenkideen und einer festlichen Kaffeetafel.

Schkopau: Am 6. Dezember auf dem Schulgelände. Ab 15 Uhr mit Baumschmücken, Weihnachtsmannbesuch, Kräppelchen, Zuckerwatte und DJ-Musik.

Schotterey: Mit einem Auftritt der Kita „Sonnenblick“ beginnt am Samstag, 30. November, um 14 Uhr der diesjährige Adventsmarkt an der Kirche in Schotterey.

Trebnitz: Am 21. Dezember ab 17 Uhr traditionelle Glühweinfete mit Feuerschale, Imbiss und Weihnachtsgebäck an der Feuerwehr. Die Kapelle Edelweiß spielt.