Ein Tag vor Eröffnung: Eislaufbahn in Merseburg eingestürzt

Die Eislaufbahn in Merseburg ist eingestürzt: Die Feuerwehr will die Umgebung absperren. Retten musste sie niemanden,

Merseburg/MZ. - Die temporäre Eislaufbahn auf dem Merseburger Markt sollte eine der Adventsattraktionen in der Stadt werden. Doch nur einen Tag vor der geplanten Eröffnung ist das Zelt über der Eisfläche am Donnerstagnachmittag in sich zusammengebrochen. Verletzte wurde jedoch niemand, wie die Merseburger Feuerwehr berichtete.