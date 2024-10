In Merseburg ist ein neuer Weihnachtsmarkt am vierten Advent geplant. Lokale Vereine suchen Unterstützung für ein besinnliches Fest ohne kommerziellen Charakter in der historischen Sixti-Ruine.

Weihnachtsmarkt in Merseburg: Vereine planen festliches Event in Sixti-Ruine

Ein neues Konzept für ein vorweihnachtliches Fest in der Sixti-Ruine nimmt Gestalt an. Der Oberbürgermeister sucht weitere Vereine zur Unterstützung dieses einzigartigen Projekts in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Merseburg könnte in diesem Jahr einen zweiten Weihnachtsmarkt bekommen. Dieser soll am vierten Adventswochenende in der Sixti-Ruine stattfinden. Organisator wäre nicht die Stadt, sondern Vereine, wie Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) erklärt, der nichtsdestotrotz die Vorbereitungen koordinieren will. Denn sein Stammverein Impuls zählt gemeinsam mit dem Heimatverein Kötzschen und dem Verein der Hoppenhauptkirche sowie dem Lions Club Merseburg zu den Initiatoren des Marktes, die nun weitere Mitstreiter suchen.