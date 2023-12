Weihnachten im Saalekreis Sonderfahrten nach Bad Lauchstädt: Im Zug zum Christkind’l-Markt

Am Donnerstag beginnt der Christkind'l-Markt in Bad Lauchstädt. Die Stadt und der Streckenbetreiber Zossenrail organisieren am Samstag kostenlose Sonderfahrten ab Merseburg. Beide wollen so Werbung für eine Renaissance des Personenverkehrs auf der Strecke machen.