Weihnachtseinkauf in Merseburg: Das sind die Trends unter dem Baum

Der Countdown läuft für die letzten unentschlossenen Käufer, die noch ein Weihnachtsgeschenk für den Partner, die Eltern oder die Kinder suchen. Bis Sonnabendmittag haben die Geschäfte in der Innenstadt von Merseburg noch geöffnet.

Im Müller-Kaufhaus werden im Moment vor allem Düfte und Pralinen verkauft und auf Wunsch auch vor Ort verpackt. „Auch Gutscheine und vor allem Computer- und Konsolenspiele stehen hoch im Kurs“, sagt Filialleiterin Bärbel Domsky. Seit vergangener Woche herrscht in dem Geschäft in der Gotthardstraße mehr Andrang, und auch vor Nikolaus kamen viele Kunden, um Kleinigkeiten für die Stiefel ihrer Liebsten zu kaufen.

Freitag noch mal größerer Ansturm

Domsky rechnet damit, dass am Freitag noch mal größerer Ansturm herrschen könnte. „Am Samstag haben wir auch noch mal geöffnet, aber vielleicht machen es sich die meisten dann schon zu Hause gemütlich“, schätzt die Filialleiterin.

In der Parfümerie von Gabriele Bauer in Merseburg werden Unentschlossene gut beraten. So wie Steffi Schleicher, die auf der Suche nach einem Männerduft war. „Für Männer ist das Geschenke kaufen unheimlich schwierig“, gibt die junge Frau zu. „Die besten Geschenke finde ich immer ganz kurz vorm Fest.“ So auch im Laden von Gabriele Bauer, den sie mit einem Herrenparfüm verlässt, ein Einpackservice ist hier inklusive und spart zu Hause Zeit.

Handyfotos von den Lieblingsdüften ihrer Partnerinnen

„Manche Kunden, vor allem die männlichen, kommen mit Spickzettelchen oder Handyfotos von den Lieblingsdüften ihrer Partnerinnen“, erklärt Bauer. „Viele schenken aber auch Gutscheine, wenn der Geschmack des Beschenkten nicht so bekannt ist. Düfte sind schließlich individuelle Vorlieben.“

Für Leseratten hat die Buchhandlung Friedrich Stollberg in der Klia-Passage genau das richtige. „Im Moment verkaufen wir sehr viele Exemplare des neuen Werks von Eckart von Hirschhausen ’Wunder wirken Wunder’“, heißt es vom Team der Buchhandlung. Aber auch „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben ist bei Kunden beliebt. Im Bereich der Belletristik wird im Weihnachtsgeschäft gerne zu „Im Wald“ von Nele Neuhaus, den Werken von Charlotte Link und Thriller-Autor Peter Fitzek gegriffen. Für Kinder empfiehlt das Team der Buchhandlung „Gregs Tagebuch - Alles Käse“ oder das neue Werk „Harry Potter und das verwunschene Kind“ von Joanne K. Rowling.

Sammler lassen sich auch gerne das Guinnessbuch schenken

Sammler lassen sich auch gerne das Guinnessbuch schenken, und die „Nähschule“ zur neuen Sendung von Guido Maria Kretschmer sei auch ein Renner.

Wer Wert auf handgemachte, hochwertige Geschenke legt, wird im Geschäft „Einfach-Meinfach“ in der Kleinen Ritterstraße fündig. Das Angebot reicht von Bekleidung über Taschen bis zu Dekoartikeln. „Besonders beliebt sind in diesem Jahr Schokoladen aus Berlin, Schnäpschen aus Aschersleben und Marmeladen aus Merseburg“, erklärt Inhaberin Manuela Brückner-Bol. Aber auch Schmuck und Accessoires - vor allem mit Anker-Motiv - sind ein Dauerbrenner.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft“, freut sich Brückner-Bol. Nachdem der Laden Anfang des Jahres in die Kleine Ritterstraße umgezogen war, wird das Angebot gut angenommen: „Gerade jetzt vor Weihnachten haben wir viele neue Kunden bekommen.“ (mz)