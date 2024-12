Weihnachtsdeko in XXL Mit Video: Funkelnde Festtagsfreude - Lichtermeer strahlt in Kötzschen

10.000 Lichter strahlen in Kötzschen bis in die Ferne. Familie Gerlach hat sich in zwölf Jahren ein Lichtermeer aus beleuchteter Weihnachtsdekoration geschaffen. Eine Woche dauerte der Aufbau samt Planung und Testphase