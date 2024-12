In Bad Lauchstädt startet am 12. Dezember der Christkind’l-Markt. Erstmals gibt es einen Kunsthandwerkermarkt.

Weihnachten in Bad Lauchstädt: Was in und um den Kurpark los ist

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Dutzenden Herrnhuter Sterne unter den Kolonnaden und an der hohen Fichte sorgen schon seit einigen Wochen für weihnachtliche Stimmung im Bad Lauchstädter Kurpark. Ab diesem Donnerstag dürften die wieder Tausende Gäste genießen, denn dann startet mittlerweile traditionell zum dritten Adventswochenende der Christkind’l-Markt in der Goethestadt.

Es könnte die letzte Ausgabe im klassischen Aufbau sein, mit den Ständen auf der Fläche vor den Kolonnaden. Die wollen die Historischen Kuranlagen gern sanieren. Danach sollen stärker die Kolonnaden, die seit diesem Jahr peu à peu generalüberholt werden, als Verkaufsflächen herhalten, die Buden wohl aus dem Park wandern.

Doch in diesem Jahr ist zumindest vieles noch einmal, wie es die Besucher aus den Vorjahren kennen. Ab der Eröffnung am Donnerstag um 17 Uhr bis zum Sonntag gibt es die Stände im Park. Dort steht auch die Bühne für das weihnachtliche Programm, das ab Freitag täglich um 15 Uhr beginnt (Marktöffnung jeweils 14 Uhr). In der Alten Remise zeigen Lauchstädter Künstler wieder ihre Arbeiten. Auf dem Schlossinnenhof findet ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt statt. Da viele der dortigen Teilnehmer und Schausteller das Ganze als Hobby oder nebenberuflich betreiben, öffnet dieser erst am Freitag.

An diesem Tag um 15.30 Uhr findet auch das Kalenderbingo im Park statt. Die abendliche Licht- und Lasershow, jeweils um 19 Uhr, weicht in diesem Jahr dagegen auf die Aeckerleinsche Villa gegenüber des Theaters aus. Der Grund ist ein Debüt. Die Historischen Kuranlagen organisieren erstmals im Rahmen des Christkind’l-Marktes einen Kunsthandwerkermarkt. Wie die Kuranlagen mitteilen, sei es zusammen mit der früheren Journalistin Bärbel Schmuck gelungen ein breites Angebot von Schnitz- und Klöppelkunst über Töpferwaren, Modeschmuck, Kinderkleidung bis hin zu Glaskunst aus Lauscha auf die Beine zu stellen. Ein Schnitzer und eine Spinnerin führen im Kursaal in die historische Handwerkstechniken ein.

Gäste von außerhalb bringt auch der Sender MDR Jump nach Bad Lauchstädt. Der gastiert am Samstag ab 17 Uhr mit seiner Weihnachtsmarktour im Kurpark. Bei der 90-minütigen Show sollen unter anderem Henry an the Waiter, Iggi Kelly und Hanna Rautzenberg auftreten. Ein anderes geplantes Highlight entfällt dagegen am Samstag. Der „Glühwein-Express“ kann nicht fahren. Den Pendelverkehr mit Triebwagen aus Merseburg verhindert eine Baustelle im Bahnhof Buna-Werke.