Die Schlossweihnacht in Merseburg gehört zu den Höhepunkten der Adventszeit in der Region.

Saalekreis/MZ. - Der südliche Saalekreis präsentiert sich am zweiten Adventswochenende von seiner festlichsten Seite. Von traditionellen Weihnachtsmärkten über stimmungsvolle Konzerte bis hin zu einzigartigen Veranstaltungen wie der Glühweinfahrt auf dem Geiseltalsee – die Region bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Die MZ gibt eine Übersicht.

5. Dezember

Merseburg: Vom 5. bis 8. Dezember verwandelt sich das Dom- und Schlossensemble zur Schlossweihnacht mit einem vielfältigen Programm: Am Freitag startet das Fest mit einer Nikolausfeier, einem Umzug und der Eröffnung durch den Oberbürgermeister. Es folgen Tanzvorführungen, Konzerte und der traditionelle Stollenanschnitt am Samstag. Am Sonntag locken Adventsaktionen wie ein Kinderchor, ein Saxophonquartett und ein Kreativprogramm in der Glasperlwerkstatt.

6. Dezember

Bad Dürrenberg: Der Weihnachtsmarkt am Palmen- und Vogelhaus öffnet am Freitag, 6. Dezember, von 17 bis 22 Uhr und am Samstag, 7. Dezember, von 13 bis 22 Uhr. Ein Laternenumzug startet am Freitag um 16.30 Uhr am Palmen- und Vogelhaus. Am Samstag gestalten die Musikschule Fröhlich, örtliche Kitas, der DCC-Tanzsport und der Weihnachtsmann das Programm. Musikalisch begleitet das Showduo „Simonight" beide Tage. Die Besucher können dabei laut Veranstalter „den neu eröffneten Kurpark im winterlichen Glanz" bewundern und in weihnachtlicher Atmosphäre die verschiedenen Angebote genießen.

Liederstädt: Am Freitag, 6. Dezember, findet ab 16 Uhr die Liederstädter Hofweihnacht auf dem Hof von Jan-Friedrich Rohlfing statt. Neben Glühwein, Kinderunterhaltung, einem Tannenbaumverkauf und Leckereien vom Grill wird auch regionale Handwerkskunst angeboten.

Ziegelroda: Der Ziegelrodaer Heimatclub lädt am Freitag, 6. Dezember, ab 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Festplatz ein. Neben weihnachtlichem Flair wird erstmals die Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein aufgeführt. Musikalisch sorgen die Weihnachtsbläser und DJ Manuel für festliche Stimmung.

Braunsbedra: Vom 6. bis 8. Dezember lockt die Marina Braunsbedra (Seebrücke 12) mit Glühweinfahrten auf dem Geiseltalsee. Neben Kräppelchen und Grill erwartet Besucher der Weihnachtsmann und eine Bastelecke. Live-Musik: Samstag, 15 Uhr, Christmas Country mit Manfred Hopf und 18 Uhr Turmbläser.

7. Dezember

Barnstädt: Der Göhritzer Narren Klub veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr einen Weihnachtsmarkt am Landmarkt Putzer. Neben Verkaufsständen, Leckereien und Glühwein erwartet die Besucher ein stimmungsvolles weihnachtliches Programm.

Horburg: Die Günthersdorfer Chorgemeinschaft „Harmonie" gestaltet am Samstag, 7. Dezember, ab 16 Uhr das 12. Horburger Weihnachtsliedersingen in der Marienkirche. Weihnachtslieder „von Klassik bis Pop" stehen auf dem Programm, Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Nach dem Konzert gibt es Punsch und Plätzchen. In der Turmkapelle lädt der veranstaltende Freundeskreis Horburger Madonna e.V. zu weihnachtlicher „Hausmusik" für die ganze Familie ein.

Landgrafroda: Bei Bauer Kunert findet am Samstag, 7. Dezember, ab 16 Uhr die Hofweihnacht statt. Besucher können sich auf verschiedene Weihnachtsstände, Glühwein, Punsch, Pilzpfanne und Frisches vom Grill freuen. Musikalische Klänge sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Leuna/Kötzschau: Der Projektchor, die Regionalkantorei und ein Orchester konzertieren am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr in der beheizten Dorfkirche Kötzschau und um 17 Uhr in der Friedenskirche Leuna, diesmal mit dem Posaunenchor. Unter der Leitung von Katharina Mücksch erklingen Werke für Chor und Orchester. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Liederstädt: Am Samstag, 7. Dezember, laden die Vereine des Ortes ab 15 Uhr zu einem gemütlichen Adventsnachmittag in die Feuerwehr ein. Bei Kaffee, Punsch, Waffeln, Plätzchen und Stollen können die Besucher in weihnachtlicher Atmosphäre zusammenkommen. Auch Leckereien vom Grill werden angeboten.

Merseburg: Domorganist Michael Schönheit spielt am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr auf der Ladegastorgel im Merseburger Dom. Das Konzert ist Teil der Reihe „Merseburger DomMusik". Karten gibt es für 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) in der Tourist-Information Merseburg und bei eventim.de.

Ebenfalls am Samstag, 7. Dezember, findet von 16 bis 17.30 Uhr im Ständehaus in Merseburg das große Adventskonzert der Kreismusikschule statt. Ensembles und Solisten präsentieren ein Programm, das laut Veranstalter „musikalischen Genuss und Besinnung zwischen Einkaufstrubel und Weihnachtsmarktfreuden" bieten soll. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder haben freien Zutritt.

Mücheln: Der Geiseltal-Chor Mücheln e.V. lädt unter Leitung von Bernhard Franke zum vorweihnachtlichen Konzert ein. Am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr präsentiert der Chor im Schloss Gleina weihnachtliche Chormusik mit Liedern zum Mitsingen.

Schraplau: Der Kultur- und Heimatverein lädt am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr zum 11. Hoffest im Advent in die Schulstraße 1 ein. Die Kinder des Kindergartens „Goldenes Schlüsselchen" zeigen ein weihnachtliches Programm. Anschließend sorgen die Bläsergruppe der „Kranzberger Musikanten", der Weihnachtsmann und eine kleine Tombola für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Glühwein und Rostbratwurst gesorgt.

Spergau: Am Samstag, 7. Dezember, findet auf dem Mühlengelände in Spergau die Mühlenweihnacht 2024 statt. Ab 14 Uhr warten verschiedene Stände mit Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und kleinen Leckereien auf die Gäste. Laut Veranstaltungsankündigung wird auch der Weihnachtsmann vorbeischauen.

8. Dezember

Alberstedt: Der Heimat- und Kulturverein veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, einen Weihnachtsmarkt. Um 14 Uhr tritt in der Kirche der Erdeborner Männerchor auf, gefolgt von einer Adventsandacht. Ab 15 Uhr startet der Weihnachtsmarkt mit Kaffee, Kuchen, Glühwein und Feuerzangenbowle. Gegen 15.30 Uhr besucht der Weihnachtsmann den Markt, und der Steigermarsch an der Pyramide rundet das Programm ab.

Leuna: Das Akkordeonorchester „Ruth Hetterich-Mischur" aus Leuna veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember um 15 Uhr sein traditionelles Weihnachtskonzert im cCe Kulturhaus Leuna, Spergauer Straße 41a. Unter dem Motto „Warum zünden wir Lichter an in der dunklen Zeit?" erklingen laut Mitteilung des Orchesters der „Kanon in D" von Pachelbel, Rheinbergers „Pastorale" sowie „White Christmas". Das Publikum ist zum Mitsingen bei bekannten Weihnachtsliedern eingeladen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Mücheln: Von 14.30 bis 19 Uhr findet am Sonntag, 8. Dezember, in Mücheln das traditionelle Adventsmärktchen statt. Nach dem Stollenanschnitt durch den Bürgermeister um 15 Uhr folgen Tanzvorführungen, Weihnachtskonzert und eine Märchenstunde mit dem Weihnachtsmann. Den Abschluss bildet um 18.45 Uhr ein Feuerwerk.

Querfurt: Die Burg Querfurt lädt am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 18 Uhr zum gemütlichen „Advent auf der Burg" ein. Große und kleine Besucher können sich auf weihnachtliche Leckereien, Verkaufsstände und ein Kinderkarussell freuen. Um 15 Uhr und 16 Uhr erklingt weihnachtliche Musik, präsentiert von Schülern der Burgmusikschule.

Zöschen: Der Pfarrgarten Zöschen verwandelt sich am Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr in einen vorweihnachtlichen Marktplatz. Neben Geschenkartikeln und Leckereien verschiedener Händler erwartet die Besucher um 15 Uhr ein Kaspertheater für Kinder. Ab 16 Uhr sorgen der Weihnachtsmann, die Blaskapelle „Edelweiß" und Sängerin Wiebke für weihnachtliche Stimmung. Ortschaftsrat, Kirchengemeinde und Kuchenessen- und Heimatverein laden als Veranstalter gemeinsam mit dem örtlichen Heimat- und Geschichtsverein ein.

11. Dezember

Merseburg: Am Mittwoch, 11. Dezember, lädt die Hochschule von 12 bis 18 Uhr zur Campusweihnacht mit Adventsliedern, Bastelstationen und einer Weihnachtsvorlesung „Chemisches Allerlei" um 17 Uhr. Neben Glühwein und Kuchenbasar gibt es auch einen Bücherbasar und Trödelstände.

Die Kirchengemeinde Merseburg veranstaltet am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Altenburger Kirche St. Viti ein Adventsliedersingen mit anschließendem Hirtenfeuer. Nach Andacht und gemeinsamen Liedern werden Getränke und kleine Speisen angeboten.

Pissen: Das Sextett „VokalZeit" veranstaltet am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Dorfkirche Pissen ein Adventsliedersingen. Traditionelle und internationale Weihnachtslieder stehen auf dem Programm, und das Publikum ist eingeladen mitzusingen. Die Kollekte des Abends wird für die dringend notwendige Sanierung des Kirchturms verwendet.

12. Dezember

Bad Lauchstädt: Von Donnerstag, 12. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, findet im Kurhaus Bad Lauchstädt der erste Kunsthandwerkermarkt im Rahmen des traditionellen Christkind'l-Marktes statt. Über 20 Kunsthandwerker und Händler bieten ihre Waren an. Der Eintritt ist frei, und die Besucher können Kunsthandwerk, Dekorationen und Weihnachtsgeschenke entdecken.

Merseburg: Am Donnerstag, 12. Dezember, präsentiert Petra Werner um 14 Uhr im Stadtteilzentrum West, Oeltzschner Straße 9 in Merseburg, ihr „Weihnachts-Überraschungsprogramm". Anmeldung ist erforderlich.